В Эквадоре почти 2 тыс. человек задержали после начала беспорядков

В терроризме подозревают 158 задержанных, заявили в администрации президента страны

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Полиция и Вооруженные силы Эквадора задержали 1 975 подозреваемых после начала вооруженных беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Об этом сообщила администрация президента республики.

"В период с 9 по 17 января 2024 года задержано 1 975 человек, из них 158 - по подозрению в терроризме", - указано на странице администрации в X.

Более 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов участвовало в операциях по противодействию преступности, в ходе которых было изъято более 700 единиц огнестрельного оружия, порядка 500 взрывных устройств и более шести тонн наркотических веществ.

Число освобожденных из заложников сотрудников полиции и исправительных учреждений не изменилось - их по-прежнему 212.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.