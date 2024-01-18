Пентагон заявил о неспособности хуситов продолжать обстреливать суда в Красном море

Это связано с тем, что США разрушили инфраструктуру мятежного движения, подчеркнула заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) после ударов США и Великобритании больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, США ожидали какого-либо ответного удара со стороны хуситов после бомбардировок объектов их инфраструктуры. "Но то, что мы видели, является менее масштабным, <...> это одна-две ракеты, летящие в Красное море", - отметила она.

"И ничего похожего на то, что мы видели в прошлый вторник, когда был совершен самый крупный обстрел [судов в Красном море] со стороны хуситов. Именно из-за того, что США разрушили их инфраструктуру, они не запускают большого числа ракет, потому что просто не могут", - утверждала Сингх.

При этом она признала, что хуситы по-прежнему сохраняют некоторый военный потенциал.