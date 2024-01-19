В ООН сообщили, что сектор Газа шестой день находится без связи

Это уже седьмой случай отключения телекоммуникаций с начала эскалации ситуации в анклаве, отметили во всемирной организации

ООН, 19 января. /ТАСС/. Сектор Газа шестой день подряд остается без связи, об этом заявило в четверг Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"По состоянию на 18 января телекоммуникационные сервисы в Газе остаются отключенными шестой день подряд", - говорится в заявлении. Отмечается, что это уже седьмой случай отключения связи с начала эскалации ситуации в анклаве.

"Отключение телекоммуникаций не позволяет людям в Газе получить доступ к жизненно важной информации или вызвать службы экстренного реагирования, а также препятствует другим формам гуманитарной помощи", - указывает УКГВ.

13 января палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила о полном отключении всех видов связи в Газе из-за повреждений инфраструктуры сети в результате израильских бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.