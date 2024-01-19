В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,7 тыс.

Ранения получили свыше 62 тыс. человек

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 24,7 тыс., ранения получили свыше 62 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 24 762, ранены 62 108 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По информации Минздрава, за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа "погибли 142 человека, 278 получили ранения". В заявлении подчеркивается, что тела многих погибших все еще остаются под разрушенными зданиями и на дорогах анклава. Бригадам скорой помощи и представителям гражданской обороны не удается до них добраться.