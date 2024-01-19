Иран и Пакистан обсудили возвращение послов

Стороны провели "очень хороший телефонный разговор, чтобы вернуть отношения на более высокий уровень", сообщило агентство Mehr

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани обсудили вопрос возвращения послов. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Ирана.

"Министры иностранных дел Ирана и Пакистана провели очень хороший телефонный разговор, чтобы вернуть отношения на более высокий уровень", - приводит агентство слова представителя МИД Ирана. Он также заявил, что было начато обсуждение возвращения послов, сообщает Mehr.