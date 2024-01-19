США не видят признаков совершения армией Израиля умышленных военных преступлений

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США "все еще собирают информацию о том, к чему это может привести"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. США не усматривают признаков совершения служащими Армии обороны Израиля умышленных военных преступлений в секторе Газа. Об этом сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать обращение Мексики и Чили в Международный уголовный суд с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.

"Я не могу прокомментировать это сейчас. Мы все еще собираем информацию о том, к чему это может привести. Я повторю, мы не видим никаких свидетельств того, что Армия обороны Израиля умышленно совершает военные преступления", - сказал он.

Ранее мексиканский МИД признал фактический крах судебной системы Палестины, из-за чего она не обладает возможностями для проведения расследования или судебного преследования возможных преступлений. Мексика и Чили также заявили о растущей обеспокоенности эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов.