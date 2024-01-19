США заявили, что атаки хуситов не влияют на возможные переговоры о прекращении огня в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что большинство кораблей, которые подвергаются нападениям со стороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", "не имеют никакого отношения к Израилю"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Действия мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море никак не влияют на возможные переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, толкают ли действия хуситов Израиль к потенциальным переговорам о прекращении огня в секторе Газа, так как йеменские мятежники обещали перестать атаковать суда в Красном море, если их требования о перемирии в Газе будут выполнены.

Представитель Белого дома отметил, что большинство кораблей, которые подвергаются нападениям со стороны хуситов, "не имеют никакого отношения к Израилю". Кирби в очередной раз напомнил, что США призывают "Ансар Аллах" прекратить атаки.