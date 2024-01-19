США по-прежнему выступают против прекращения огня в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что, по мнению Вашингтона, приостановка боевых действий пойдет только на пользу ХАМАС

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. США по-прежнему не поддерживают прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"[Мы против] по той же причине, что и раньше. Мы не верим, что прекращение огня пойдет на пользу кому-либо, кроме ХАМАС. Как я уже говорил, мы поддерживаем гуманитарные паузы для освобождения заложников и поставок помощи, но мы не поддерживаем прекращение огня", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, режим прекращения огня был в силе 6 октября прошлого года, но ХАМАС "предпочло нарушить" его.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что США, помимо Израиля, остаются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Дипломат отметил, что подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий Израиля, своего регионального союзника.