Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта при Нетаньяху

Президент США отметил, что обсуждал этот вопрос с израильским премьер-министром утром 19 января по телефону

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед мэрами нескольких американских городов в Белом доме.

Американского лидера спросили, является ли невозможным достижение двухгосударственного решения, пока у власти находится Нетаньяху. "Нет, это не так", - ответил Байден. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома. Президент США подчеркнул, что израильский премьер не выступает против двухгосударственного решения, а также добавил, что обсуждал этот вопрос с Нетаньяху утром 19 января по телефону.

На вопрос о том, намерен ли Вашингтон пересмотреть условия предоставления помощи Израилю, учитывая позицию Нетаньяху по поводу двухгосударственного решения, Байден ответил, что США "смогут что-то предпринять". "Есть несколько вариантов двухгосударственного решения. Существует ряд стран, которые являются членами ООН, но все еще не имеют собственных вооруженных сил. Есть государства, у которых есть ограничения <...>. Поэтому я думаю, что есть пути, которые могут сработать", - сказал президент США.