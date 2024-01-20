США сообщили о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, ракеты были нацелены на южную часть Красного моря

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. США уничтожили три противокорабельные ракеты йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в результате ударов, нанесенных в пятницу по контролируемой хуситами территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"19 января примерно в 18:45 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) силы Центрального командования США нанесли удары по трем противокорабельным ракетам хуситов, которые были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Как отмечается, ракеты находились на территории Йемена, контролируемой хуситами. "Силы США нанесли удар по ракетам и уничтожили их в целях самообороны", - указывается в заявлении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 19 января сообщил о "четвертом действии на упреждение" со стороны американских военных, целями были "ракетные установки хуситов".