СМИ: удары израильской артиллерии по Хан-Юнису привели к гибели одного палестинца

По данным телеканала Al Mayadeen, авиаудары были нанесены по окрестностям медицинского центра "Насер"

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате артиллерийских ударов Армии обороны Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его данным, по меньшей мере один мирный житель был убит, несколько получили ранения в результате обстрела жилого дома в Хан-Юнисе. Авиаудары были нанесены по окрестностям медицинского центра "Насер", где отряды палестинского сопротивления ведут ожесточенные бои с израильскими военными.