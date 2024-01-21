В Хайфе израильские антивоенные активисты провели митинг против операции в Газе

В акции приняли участие около 300 человек, сообщает The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Израильские антивоенные активисты провели согласованную акцию протеста против военной операции в секторе Газа, сообщает газета The Times of Israel.

Митинг состоялся в приморском городе Хайфа, и это первая подобная акция в Северном округе Израиля за время боевых действий в Газе, ведущихся после совершенной 7 октября 2023 года атаки вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС. В ноябре 2023 года подобная акция впервые была согласована властями в Тель-Авиве.

Сначала власти отказались разрешить проводить в Хайфе этот митинг, однако организаторы обжаловали отказ в Верховном суде Израиля и в конечном счете получили разрешение. При этом максимальная численность собрания была ограничена 700 участниками, а в районе проведения митинга в центре Хайфы были приняты усиленные меры безопасности. По данным The Times of Israel, участие в акции приняли около 300 человек. Среди них были сторонники левых политических сил, коммунисты, анархисты, а также представители израильских арабов.

Одним из организаторов манифестации выступила левая партия ХАДАШ, представляющая интересы арабского сообщества. Ее генеральный секретарь Амджад Шбита зачитал на митинге основные требования протестующих, которые включали немедленное прекращение боевых действий в Газе, большой обмен пленными с ХАМАС и защиту равноправия арабов в Израиле.

Одновременно рядом проходила патриотическая акция в поддержку действий Израиля. Ее участники усмотрели в действиях антивоенных активистов поддержку ХАМАС и заявили об их антиизраильской направленности. Организаторы антивоенного митинга в свою очередь отвергли эти упреки, заметив, что на их демонстрации нет ни одного транспаранта в поддержку палестинских радикалов.

Безопасность в районе проведения обеих демонстраций обеспечивали десятки стражей порядка, в том числе конная полиция и водометы. Сообщений об инцидентах с участием митингующих не поступало.