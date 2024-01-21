Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 25 лет назад

Экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли ранее усомнилась в психическом здоровье бывшего американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир заявил, что в плане умственных способностей чувствует себя сейчас лучше, чем четверть века назад.

"Я чувствую, что мой разум сильнее, чем 25 лет назад <...>. Это по-настоящему так", - сказал 77-летний Трамп.

В субботу бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась, что состояние психического здоровья Трампа позволит ему в случае переизбрания вновь выполнять обязанности главы американской администрации на должном уровне. Поводом для этого стали предположения нескольких американских СМИ, что в ходе выступления на митинге Трамп перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В 2023 году Хейли предложила обязать политиков в возрасте от 75 лет проходить тестирование на умственную дееспособность.

В ноябре 2023 года Трамп опубликовал заключение своего лечащего врача Брюса Эронуолда, который указал, что его пациент за последнее время прошел несколько медицинских проверок, последняя из которых была 13 сентября. В документе указывалось, что проверки на умственные способности показали "исключительный результат". В медицинском документе также отмечалось, что благодаря диете и физической активности тот сбросил вес.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.