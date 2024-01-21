Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не приемлет замороженный конфликт с РФ

Андрей Ермак сообщил, что украинская стратегия в 2024 году заключается в том, что быть реалистами, продолжать работу с союзниками и не останавливаться

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Украина не приемлет замороженный конфликт с Россией, поэтому переход к оборонительной стратегии в 2024 году для нее невозможен. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью французской газете Le Figaro.

Отвечая на вопрос издания, считает ли он ведение оборонительной войны опцией для Киева в 2024 году, Ермак указал, что "это невозможно". "Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта", - пояснил он. По его словам, с 2014 года Украина находилась как раз в таком состоянии, поэтому власти республики "никогда не смирятся с замороженным конфликтом" с РФ. С точки зрения Ермака, украинская стратегия в 2024 году заключается в том, что быть реалистами, продолжать работу с союзниками и не останавливаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 16 января, что не хочет замораживать конфликт с Россией. При этом он отметил, что получает вопросы о начале переговоров с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия разделяет неоднократно озвученную позицию Запада о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. По его словам, для России возможно только завершение специальной военной операции за счет обеспечения своих интересов и достижения стоящих перед Россией целей.