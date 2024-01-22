Трамп назвал США страной, утратившей волю

Бывший американский лидер пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года Соединенные Штаты вновь обретут былое величие

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на участие в президентской гонке, заявил, что Соединенные Штаты утратили волю и былую силу.

"Мы страна в состоянии упадка, мы страна, потерявшая уверенность, волю и силу. Мы страна, просто-напросто потерявшая свой путь", - сказал Трамп на выступлении в воскресенье перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Он пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года США "вновь станут великой страной". "Мы будем сражаться за Америку, как никто не делал этого раньше. 2024 год будет годом нашей финальной битвы", - пообещал Трамп.

23 января в штате Нью-Гэмпшир пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев. Никки Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.

25 апреля прошлого года американский лидер Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.