В Госдепе не знакомы с делом о гибели американского журналиста Лиры на Украине

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател посоветовал также обратиться по этому вопросу к украинским официальным лицам

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что не знаком с делом о гибели американского журналиста Гонсало Лиры на Украине.

"Я не в курсе этого дела", - сказал Пател на брифинге для журналистов. Он посоветовал также обратиться по этому вопросу к украинским официальным лицам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что западные демократии предпочитают помалкивать и смотреть сквозь пальцы на преступления киевского режима даже после гибели американского журналиста Гонсало Лиры в застенках украинских спецслужб. Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что вместо откровенных комментариев с осуждением упомянутого убийства со стороны Запада можно слышать лишь "голоса о российской агрессии и заверения в неизменности поддержки киевского режима".