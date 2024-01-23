Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США

Бывший американский лидер добавил, что добьется "урегулирования ужасного конфликта между Россией и Украиной"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания на новый срок предотвратит третью мировую войну.

"Я предотвращу третью мировую войну", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

"Я добьюсь урегулирования ужасного конфликта между Россией и Украиной", - добавил Трамп. При этом он выразил мнение, что конфликта вообще не случилось бы, если бы он был президентом США.

Трамп отметил, что конфликтов в секторе Газа и на Украине можно было избежать, если бы на посту президента США был бы "не слабый человек".

Ранее Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.