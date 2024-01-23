Отряды "Хезболлах" обстреляли ракетами базу израильских ВВС Мерон

Как заявили в формировании, бойцы вооруженного крыла шиитской партии провели операцию в поддержку палестинского народа в секторе Газа

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" нанесли удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который расположен на базе ВВС Мерон. Об этом сообщается в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале.

"Наши бойцы провели эту операцию в поддержку палестинского народа в секторе Газа и его доблестного сопротивления, а также в ответ на неоднократные нападения вражеских сил на дома мирных жителей на юге Ливана, - говорится в сообщении. - Зафиксировано прямое попадание ракетами по военному объекту противника".

База Мерон подвергалась ракетному удару 6 января в ответ на убийство в Бейруте замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Израильское командование подтвердило факт обстрела и нанесение материального урона.

ВВС Израиля нанесли 2 января ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в квартале Мушаррафия на южной окраине Бейрута, которую контролируют формирования шиитской милиции "Хезболлах". Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил там совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, 11 получили ранения.

Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".