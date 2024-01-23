В Катаре заявили, что кризис в Красном море завершится с прекращением войны в секторе Газа

Официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари также выразил поддержку всем региональным усилиям для снижения эскалации

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Кризис, связанный с обстрелами мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" судов в Красном море, может завершиться с прекращением конфликта в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы поддерживаем все региональные усилия для снижения эскалации", - отметил он на пресс-конференции в Дохе, говоря о ситуации с безопасностью судоходства в Красном море. "Мы еще раз подтверждаем, что эта проблема началась с эскалации на оккупированных [палестинских] территориях и, таким образом, завершится с прекращением этой эскалации, в первую очередь с прекращением войны там", - заявил аль-Ансари.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 23 января США и Великобритания атаковали военные объекты хуситов в нескольких йеменских провинциях. Согласно совместному заявлению Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США, союзные силы нанесли восемь ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Эти удары стали первыми совместными действиями США и Великобритании с 12 января. За прошедшие с того момента десять дней США самостоятельно несколько раз атаковали позиции йеменских мятежников.