Бельгия предоставит Украине €611 млн из доходов от замороженных активов России

В канцелярии главы бельгийского Минобороны подтвердили, что речь идет о процентах по замороженным активам в стране

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Бельгия предоставит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило Belga News Agency со ссылкой на канцелярию главы бельгийского Минобороны Людивин Дедондер.

Согласно сообщению агентства, "в канцелярии министра подтвердили, что речь идет о процентах по замороженным в Бельгии российским активам".

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с Дедондер заявил о том, что Киев получит в 2024 году от Брюсселя военную помощь на сумму €611 млн.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров.