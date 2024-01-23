23 января, 15:48
Военная операция на Украине

Бельгия предоставит Украине €611 млн из доходов от замороженных активов России

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Hatim Kaghat, Pool Photo via AP
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер
© Hatim Kaghat, Pool Photo via AP

В канцелярии главы бельгийского Минобороны подтвердили, что речь идет о процентах по замороженным активам в стране

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Бельгия предоставит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило Belga News Agency со ссылкой на канцелярию главы бельгийского Минобороны Людивин Дедондер.

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Согласно сообщению агентства, "в канцелярии министра подтвердили, что речь идет о процентах по замороженным в Бельгии российским активам".

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с Дедондер заявил о том, что Киев получит в 2024 году от Брюсселя военную помощь на сумму €611 млн.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. 

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