Сомали попросило Египет направить военную технику

Президент Хасан Шейх Мохамуд также заявил, что попросил о дипломатической поддержке на фоне конфликта с Эфиопией

НАЙРОБИ, 23 января. /ТАСС/. Сомали попросило Египет предоставить военную технику и дополнительную подготовку для ВС, а также дипломатическую поддержку на фоне конфликта с Эфиопией. Об этом президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил в интервью телеканалу Al Jazeera по итогам визита в Каир.

"Мы попросили Египет предоставить военную технику, дополнительную подготовку для наших сил и дипломатическую поддержку", - сообщил он.

1 января 2024 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и глава самопровозглашенного Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства.

Международное сообщество признает Сомалиленд частью Сомали. Ранее Сомалиленд, объявивший в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявил, что не будет вести переговоры с Сомали об объединении.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Власти Эфиопии настаивают, что соглашение с Сомалилендом не нарушает никаких законов.