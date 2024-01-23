Генсек ООН призвал положить конец оккупации Израилем палестинских территорий

Антониу Гутерриш уверен, что урегулировать конфликт в секторе Газа возможно только за счет воплощения в жизнь концепции сосуществования двух государств

ООН, 23 января. /ТАСС/. Урегулирование конфликта в секторе Газа возможно только за счет воплощения в жизнь концепции сосуществования двух государств, израильской оккупации палестинских территорий должен быть положен конец. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

"Израильтяне должны увидеть, что выполнены их законные требования в сфере безопасности, а палестинцы должны увидеть, что в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями удовлетворены их законные притязания на полностью независимое, жизнеспособное и суверенное государство. Израильская оккупация должна прекратиться", - сказал он.