В Канаде суд признал незаконным введение режима ЧС для разгона антиковидных протестов

Заместитель главы кабмина страны Христя Фриланд сообщила, что правительство планирует обжаловать это решение

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральный суд Канады признал, что применение правительством Канады закона о чрезвычайных ситуациях для разгона протестующих дальнобойщиков в феврале 2022 года было необоснованным, так как в стране не было ЧС. Об этом сообщил телеканал CBC.

В распоряжении телеканала оказалось письменное обоснование судьи Ричарда Мосли, который указал, что "в стране не было чрезвычайной ситуации, оправдывающей применение закона о чрезвычайных ситуациях, поэтому это решение [правительства Канады] было необоснованным и ultra vires". Как пояснил CBC, латинский термин ultra vires используется в судах для обозначения действий, выходящих за рамки закона. Какие могут быть последствия для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, не уточняется.

Заместитель главы кабмина Канады Христя Фриланд уже сообщила журналистам, что правительство планирует обжаловать это решение.

Митинги против коронавирусных ограничений начались в стране в конце января 2022 года. Актив канадских дальнобойщиков сформировал "Конвой за свободу - 2022" из-за введения паспортов вакцинации для водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Дальнобойщики заблокировали мост Амбассадор через реку Детройт на границе с США, по которому проходят до 25% всех торговых перевозок между двумя странами. В Оттаве прошла самая крупная акция, которая стартовала 29 января и была разогнана полицией 18 февраля.

14 февраля 2022 года правительство Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для разгона митингующих на канадско-американской границе и в столице страны, действие которого прекратилось только 23 февраля. Применение данного закона вызвало недовольство в канадском обществе, в результате чего была сформирована специальная комиссия, которая должна была завершить работу до 20 февраля 2023 года.

17 февраля прошлого года комиссия признала действия властей уместными, но отметила, что этого можно было избежать.