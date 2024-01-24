Китай считает, что Израилю следует изменить свою политику в отношении Газы

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь указал на то, что все стороны конфликта должны избегать действий, способных привести к дальнейшей эскалации

ООН, 24 января. /ТАСС/. Китай считает, что Израилю следует изменить свой курс в отношении сектора Газа и прекратить неизбирательные военные удары по анклаву. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

"Израиль должен немедленно изменить свой курс и остановить неизбирательные военные нападения на сектор Газа и его разрушение. Все стороны международного сообщества должны приложить дипломатические усилия для содействия немедленному прекращению огня <...>. Необходимо приложить все усилия для предотвращения распространения ситуации в секторе Газа на Красное море и на регион в целом", - сказал он.

Дипломат указал, что все стороны должны "проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые приведут к эскалации".