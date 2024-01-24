США сообщили о нанесении нового удара по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов уточнило, что также уничтожили две баллистические ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. США нанесли новый удар по Йемену и уничтожили две баллистические ракеты на подконтрольных хуситам территориях. Об этом заявило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США.

"24 января примерно в 02:30 по времени Саны силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов", - говорится в заявлении. Его опубликовали на странице командования в X.

Как отмечается, США "установили, что они предоставляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям". В заявлении отмечается, что американские силы нанесли удар и уничтожили ракеты для самообороны.