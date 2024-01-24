Обозреватель Bild заявил, что Германия передает Украине устаревшие вертолеты

По словам Юлиана Рёпке, для обеспечения одного часа полета Sea King требуется 120 часов технического обслуживания

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Военный обозреватель германской газеты Bild Юлиан Рёпке раскритиковал транспортные вертолеты Sea King, которые ФРГ передаст Украине, и назвал их устаревшими.

"Мы передаем [Украине] хлам", - написал он в X. "Для страны <...> с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это опасно для жизни украинских военнослужащих", - добавил журналист. По словам Рёпке, главная проблема Sea King - их устаревание, сейчас для обеспечения одного часа их полета требуется 120 часов технического обслуживания.

Ранее Минобороны ФРГ заявило, что передаст Киеву шесть вертолетов этого типа.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил 27 млрд евро с февраля 2022 года. Правительство Германии увеличит помощь с 4 млрд до 8 млрд евро в 2024 году.