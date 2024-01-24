24 января, 07:53
Военная операция на Украине

Обозреватель Bild заявил, что Германия передает Украине устаревшие вертолеты

По словам Юлиана Рёпке, для обеспечения одного часа полета Sea King требуется 120 часов технического обслуживания

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Военный обозреватель германской газеты Bild Юлиан Рёпке раскритиковал транспортные вертолеты Sea King, которые ФРГ передаст Украине, и назвал их устаревшими.

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"Мы передаем [Украине] хлам", - написал он в X. "Для страны <...> с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это опасно для жизни украинских военнослужащих", - добавил журналист. По словам Рёпке, главная проблема Sea King - их устаревание, сейчас для обеспечения одного часа их полета требуется 120 часов технического обслуживания.

Ранее Минобороны ФРГ заявило, что передаст Киеву шесть вертолетов этого типа.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил 27 млрд евро с февраля 2022 года. Правительство Германии увеличит помощь с 4 млрд до 8 млрд евро в 2024 году. 

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