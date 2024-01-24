Бельгия заявила, что у ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем считает, что лучшим решением для ЕС станет работа над достижением "договоренности с каждым из 27 государств сообщества, включая Венгрию"

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Евросоюз не выработал запасной план действий на случай, если Венгрия заблокирует решение о выделении Украине €50 млрд на ближайшем саммите сообщества 1 февраля. Об этом сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

"На данный момент плана Б нет, нам надо работать над идеями", - сказал он в интервью Bloomberg TV. По мнению бельгийского министра, лучшим решением для ЕС станет работа над достижением "договоренности с каждым из 27 государств сообщества, включая Венгрию". Ван Петегем выразил уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут принять решение о финансировании Киева на саммите 1 февраля.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля. По данным газеты Politico, представители Евросоюза уверены, что страны объединения смогут согласовать помощь Киеву "в ближайшие пару недель", несмотря на возражения со стороны Венгрии.