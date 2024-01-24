Генштаб ВСУ косвенно признал, что Ил-76 с пленными сбили украинские силы

Заявление было опубликовано через несколько часов после авиакатастрофы и начинается с отчета по ситуации в Харьковской области, где произошли взрывы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) косвенно признал, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ.

"Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно с применением средств военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении", - добавили в Генштабе.

Заявление было опубликовано через несколько часов после авиакатастрофы и начинается с отчета по ситуации в Харьковской области, где произошли взрывы. Ил-76 в тексте не упоминается.