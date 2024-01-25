FT: Израиль сносит здания в Газе для создания на границе буферной зоны до 1 км

Бывший глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля Амос Ядлин ранее отмечал, что в буферной зоне "никого не будет, только мины"

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Израильские военные снесли 1,1 тыс. зданий и построек в секторе Газа на границе с Израилем для создания буферной зоны после высказываний США против изменения границ анклава. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По свидетельству одного из них, цель подобной операции - "полностью очистить эту территорию от террористов или инфраструктуры, ракетных установок и минометов <...> и предоставить там [израильтянам] полную свободу действий". Бывший глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля Амос Ядлин ранее заявил журналистам, что глубина подобной буферной зоны может составить до 1 км. В буферной зоне "никого не будет, только мины <...>, чтобы 7 октября никогда больше не повторилось", приводит его слова FT.

Израильские военные, как указывается в издании, отказались подтвердить или опровергнуть эти цифры, но, как отметил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт, армейские подразделения осуществляли операции "в этом районе, чтобы предотвратить деятельность ХАМАС, угрожающую гражданам Израиля". Как заявил в октябре прошлого года бывший министр внутренней безопасности Израиля Ави Дихтер (ныне министр сельского хозяйства), "это будет зона самого пристального внимания и никому не удастся приблизиться к израильской границе".

В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США допускают возможность создания на границе Израиля и сектора Газа временных буферных зон для возвращения домой перемещенных граждан еврейского государства. В то же время он заявил о неприятии Вашингтоном изменений границ анклава.