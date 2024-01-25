США согласятся продать Турции F-16 после одобрения заявки Швеции в НАТО

Американский посол в Анкаре Джеффри Флейк заявил, что вскоре после подписания закона Анкара должна отправить документ в Вашингтон, где и был подписан договор о создании альянса в 1949 году

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. США полагают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время подпишет законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, а Вашингтон сразу же после получения из Анкары соответствующего уведомления одобрит сделку о продаже истребителей F-16. С таким утверждением выступил американский посол в Анкаре Джеффри Флейк в интервью агентству Reuters.

"Да, я так думаю", - ответил Флейк на вопрос, подпишет ли президент Турции закон о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО "в ближайшие дни". Дипломат пояснил, что вскоре после подписания закона Анкара должна отправить документ в Вашингтон, где и был подписан договор о создании НАТО в 1949 году.

По словам американского дипломата, как только это произойдет, Анкара может ожидать согласования Конгрессом США сделки по F-16. Флейк подчеркнул, что нет "никаких причин", по которым это могло бы затянуться. По его данным, в Анкаре могут ожидать "скорейшего заседания Конгресса в Вашингтоне и получения его согласия [на продажу F-16]".

Эрдоган ранее отмечал, что увязывал вопрос одобрения шведской заявки с принятием Конгрессом решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации для уже имеющихся у нее самолетов. Как ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.