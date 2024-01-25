Токаев подверг критике госорганы Казахстана за неготовность к землетрясению в Алма-Ате

Президент отметил, что жители города растерялись, не зная, что делать, между тем как некоторые "граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка."

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с недавним землетрясением в Алма-Ате, в ходе которого подверг критике госорганы за неготовность к ЧП, а также поручил Генпрокуратуре разобраться с вопросом, почему не сработала дорогостоящая система раннего оповещения.

"Как подчеркнул президент, система гражданской защиты Алма-Аты не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией", - сообщили в пресс-службы главы Казахстана.

"Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом (относительно системы раннего оповещения о землетрясениях - прим. ТАСС) и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тыс. сейсмотренировок и 2,5 тыс. семинаров, проведенных за это время по всей стране", - приводит пресс-служба слова Токаева. Президент отметил, что жители города растерялись, не зная, что делать, между тем как некоторые "граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать".

Глава Казахстана напомнил, что в 2021 году "совместным приказом сразу семи министерств был утвержден комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы".

"Среди прочего он (комплекс мер - прим. ТАСС) предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алма-Аты. Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан", - указал казахстанский лидер.

Токаев подчеркнул необходимость усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений и поручил правительству и администрации Алма-Аты разобраться в этом вопросе, отметили в пресс-службе.