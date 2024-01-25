В МИД Палестины заявили, что Израиль стремится превратить Газу в буферную зону

В ведомстве добавили, что "Израиль остается глухим ко всем требованиям и решениям, принятым на международном уровне"

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Продолжающаяся военная операция израильских сил в секторе Газа доказывает неспособность мирового сообщества защитить палестинский народ, а невыполнение Израилем международных решений провоцирует его на полную изоляцию палестинского анклава. Об этом говорится в специальном заявлении, с которым выступило министерство иностранных дел Палестины.

"Продолжение преступлений Израиля в Газе против палестинцев доказывает неспособность международного сообщества остановить агрессию и предоставить минимально необходимую гуманитарную помощь жителям сектора", - говорится в документе, приведенном агентством WAFA. По убеждению ведомства, "Израиль остается глухим ко всем требованиям и решениям, принятым на международном уровне".

При провале международных усилий по урегулированию конфликта Израиль "осуществляет свои колониальные проекты в Газе, пытаясь реализовать план так называемых буферных зон на границе с сектором", - указали в палестинском МИД. Как считает ведомство, попустительство мирового сообщества "позволяет Израилю превратить весть сектор Газа в буферную зону, недоступную для мирового сообщества и его попыток изменить ситуацию".