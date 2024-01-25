Великобритания ввела санкции против лидеров йеменских хуситов

В черный список включены имена четырех лидеров хуситов

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции против членов военного руководства йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах". Имена четырех лидеров хуситов были включены в черный список, размещенный на сайте МИД Соединенного Королевства.

Запрет на въезд в Великобританию и заморозка счетов в стране в случае обнаружения таковых грозят "министру обороны" хуситов Мухаммеду Насеру аль-Атефи и его заместителю Мухаммеду Ахмеду ат-Талеби. Под санкции также попали Мухаммед Али аль-Кадери и Мухаммед Фадль Абдель Наби, которым подчиняются "военно-морские силы" мятежников. В документе предусмотрен также запрет на передачу вооружений лидерам хуситов и связанным с ними лицам.

В пояснении к решению британских властей говорится, что попавшие под санкции несут ответственность за действия, "угрожающие миру, безопасности и стабильности в Йемене", а именно за осуществленные мятежниками нападения на торговые суда в Красном море.