Politico: конфликт с хуситами грозит ударить по экономике США и позициям Байдена

По данным газеты, должностные лица Белого дома беспокоятся, что продолжающиеся столкновения и вызванный ими экономический ущерб "могут быстро начать раскручиваться еще шире по спирали", особенно если произойдет дальнейшая эскалация боевых действий в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Правительственные и неправительственные эксперты в Вашингтоне считают, что кризис в Красном море способен оказать серьезное негативное воздействие на американскую экономику и позиции правящей Демократической партии США в преддверии ноябрьских выборов. Об этом сообщила газета Politico.

По ее свидетельству, американская администрация "внимательно следит в последние недели за перебоями в судоходстве", вызванными конфликтом Запада с мятежным йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситами). Правительство США опасается, что ситуация в Красном море может "повредить американской экономике в более широком плане", отмечается в публикации. Как в ней говорится, должностные лица Белого дома беспокоятся по поводу того, что продолжающиеся столкновения и вызванный ими экономический ущерб "могут быстро начать раскручиваться еще шире по спирали", особенно если произойдет дальнейшая эскалация боевых действий в секторе Газа. Газета уточняет, что источником этих сведений является представитель Белого дома. Его имени и должности Politico не приводит.

Согласно изложенной ею информации, советники президента США демократа Джо Байдена, занимающиеся вопросами экономики и национальной безопасности, "уделяют особое внимание волатильности цен на нефть". По оценке газеты, кризис в Красном море несет "существенные риски для США", разворачивается в "самое неподходящее для демократов и президента Джо Байдена время, потенциально вновь подстегивая инфляцию как раз в преддверии предстоящих осенью выборов".