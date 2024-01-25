СМИ: атакованный хуситами 17 января американский сухогруз пришвартуется в индийском порту

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Речь идет о порте Тутикорин в Тамилнаде, сообщила газета Hindustan Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Американское торговое судно Genco Picardy под флагом Маршалловых островов, которое на прошлой неделе было атаковано беспилотником в Аденском заливе, должно пришвартоваться в индийском порту. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Индийский эсминец управляемых ракет INS Visakhapatnam 18 января отреагировал на сигнал бедствия, отправленный Genco Picardy после нападения, и специалисты по обезвреживанию с индийского военного корабля поднялись на борт судна, чтобы осмотреть повреждения. "Команда саперов провела тщательное обследование поврежденного участка и обеспечила безопасность захода корабля в порт", - сказано в распространенном заявлении ВМС Индии.

По информации Hindustan Times, судно будет пришвартовано в порту Тутикорин в Тамилнаде на юге Индии.

17 января хуситы атаковали американский сухогруз Genco Picardy, следовавший под флагом Маршалловых Островов в Аденском заливе. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что на борту судна, которое подверглось удару в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, возник пожар. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, сухогруз получил повреждения, однако его экипаж не пострадал.