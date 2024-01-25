В ХАМАС заявили, что создание Израилем буферной зоны у границ Газы станет нападением

Как подчеркнул член руководства движения Усама Хамдан, "то, что сионистское руководство предлагает европейским странам относительно будущего сектора Газа, отражает его мечты"

РАБАТ, 25 января. /ТАСС/. Создание Израилем буферной зоны на границах сектора Газа станет преступлением и вопиющим нападением. Об этом заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

"Планы оккупационных (то есть израильских - прим. ТАСС) сил по созданию буферной зоны безопасности на границах сектора Газа представляют собой преступление и вопиющее нападение на нашу землю", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

"То, что сионистское (то есть израильское - прим. ТАСС) руководство предлагает европейским странам относительно будущего сектора Газа, отражает его мечты, которые не сбудутся", - подчеркнул Хамдан.