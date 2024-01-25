Пентагон заявил, что переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Предстоящие переговоры американских и иракских военных не будут касаться "вывода войск США из Ирака". Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, заседания рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака "не станут переговорами о выводе американских войск из Ирака". "Речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака", - отметила Сингх, подчеркнув, что на встречах будет обсуждаться борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), оперативные требования и уровень оснащенности ВС Ирака.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в ближайшие дни США и Ирак начнут заседания рабочих групп Высшей военной комиссии. Как следует из его заявления, это позволит "обеспечить переход к длительному двустороннему партнерству в сфере безопасности" в продолжение успехов проводимой Ираком кампании по борьбе с ИГ "в сотрудничестве с многонациональными объединенными силами [в рамках] операции "Непоколебимая решимость". В ночь на 25 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны.