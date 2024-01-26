Рейтинг Байдена за последний год составил в среднем 39,8%, это один из худших результатов

После Второй мировой войны результат хуже, чем у нынешнего американского лидера, продемонстрировал только 39-й президент США Джимми Картер - 37,4%

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Рейтинг одобрения работы Джо Байдена в течение третьего года его пребывания на посту президента США составил в среднем 39,8%. Такие оценки представила в четверг социологическая служба Gallup, отметив, что этот результат является одним из худших среди показателей всех американских лидеров после Второй мировой войны.

Согласно опубликованным данным, работу Байдена в период с 20 января 2023 года по 19 января текущего года в среднем одобряли лишь 39,8% респондентов. В первый год пребывания Байдена на посту президента этот показатель составлял 48,9%, во второй - 41%. Инаугурация Байдена состоялась 20 января 2021 года. Президентов США избирают на четырехлетний срок.

Специалисты Gallup сравнили средний рейтинг американских лидеров после Второй мировой войны в течение третьего года их пребывания у власти. Оценивались только первые президентские сроки. Результат хуже, чем у Байдена, продемонстрировал только 39-й президент США Джимми Картер (37,4%). У 45-го президента США Дональда Трампа - 42%, у 44-го американского лидера Барака Обамы - 44,5%.

По данным социологической службы, до самой низкой отметки - 37% - рейтинг Байдена в течение последних 12 месяцев опускался в апреле, октябре и ноябре. В рамках исследования специалисты Gallup не давали оценок относительно причин снижения популярности.

В ноябре текущего года в США пройдут следующие выборы президента. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.