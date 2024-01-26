Politico: лидер республиканцев в Сенате поддерживает сделку по Украине и границе

Митч Макконнелл подчеркнул, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа против этих договоренностей никак не влияют на его позицию, пишет газета

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) на закрытой встрече с однопартийцами в четверг заверил, что по-прежнему стремится к достижению договоренностей с демократами о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей. Об этом сообщила газета Politico.

По словам ее источников из числа сенаторов-республиканцев, Макконнелл "развеял все сомнения" и подчеркнул, что "по-прежнему решительно добивается сделки, при которой новые ограничения миграции увязывались бы с деньгами для Украины".

Газета USA Today и портал Punchbowl News сообщили в среду, что бывший американский лидер Дональд Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать эти договоренности. Несколько законодателей выступили против сделки. По сведениям Politico, Макконнелл сказал однопартийцам, что стремится к соглашению с демократами и не меняет свой подход из-за Трампа.

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил в четверг, что продолжает добиваться сделки. По его словам, консультации сторон продолжатся в предстоящие выходные дни.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.