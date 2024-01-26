Словения заявила, что Израиль должен прекратить убийство гражданского населения в Газе

Республика приветствовала постановление Международного суда ООН в адрес еврейского государства

ЛЮБЛЯНА, 26 января. /ТАСС/. Глава МИД Словении Таня Файон считает постановление Международного суда ООН в отношении Израиля четким сигналом того, что он должен прекратить убийства мирного населения в секторе Газа. Об этом говорится в пятницу в сообщении внешнеполитического ведомства страны в Х (ранее Twitter).

"Словения приветствует постановление Международного суда ООН в адрес Израиля, которое предусматривает принятие эффективных мер для обеспечения предоставления гуманитарной помощи населению Газы и предотвращения там геноцида", - говорится в сообщении. "Суд подчеркнул важность международного права, разрешив дальнейшее судебное разбирательство Южной Африки в отношении Израиля в соответствии с Конвенцией о геноциде <...>. Это четкий сигнал Израилю о том, что он должен немедленно прекратить убийства гражданского населения в Газе", - передает ведомство слова министра иностранных дел республики.