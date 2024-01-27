Италия приостановила финансирование БАПОР на фоне обвинений в его связях с ХАМАС

Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия оказывает гуманитарную помощь палестинскому населению, уважая безопасность Израиля

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объявил о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинения нескольких его сотрудников в связях с радикальным движением ХАМАС.

"Правительство Италии приостанавливает финансирование БАПОР после жестокой атаки ХАМАС на Израиль 7 октября [2023 года]. Страны-союзники недавно приняли такое же решение. Мы оказываем гуманитарную помощь палестинскому населению, уважая безопасность Израиля", - написал он в Х.

Ранее несколько стран, включая США и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений некоторых сотрудников этой организации в связях с палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в 2023 году.

В ходе недавней поездки в Израиль и Палестину Таяни заверил, что Италия будет помогать Палестине, но "ни одного евро не получит ХАМАС".