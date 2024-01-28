Байден заявил, что Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси

В то же время лидер США по ошибке назвал своего предшественника "действующим президентом"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, не может отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, экс-спикера Палаты представителей Конгресса США.

Выступая на предвыборном мероприятии в штате Южная Каролина, где 3 февраля пройдут первичные выборы, Байден обрушился с критикой на республиканца, уличив его в том, что он стал лишь вторым после Герберта Гувера (1929-1933) президентом США, который оставил после себя меньше рабочих мест, чем было в стране до его вступления в должность. Кроме того, Байден обратил внимание на неуважение со стороны Трампа к американским военнослужащим, а также отметил слова республиканца о том, что он хотел бы краха экономики США в течение 12 месяцев.

"Это немыслимо, это не по-американски", - заявил Байден, по ошибке назвав при этом Трампа "действующим президентом". Трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

"Кстати, вы заметили, что он в некотором замешательстве? Он, кажется, не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси", - подчеркнул Байден, на что зал отреагировал смехом. Хейли ранее усомнилась, что состояние психического здоровья Трампа позволит ему в случае победы на выборах выполнять обязанности главы американской администрации на должном уровне. Поводом для этого стали предположения некоторых американских СМИ, что в ходе выступления на митинге 77-летний Трамп перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Пелоси.

3 февраля в Южной Каролине пройдут первые праймериз (первичные выборы) с участием Байдена. Ранее праймериз состоялись в штате Нью-Гэмпшир, где имя Байдена не значилось в бюллетенях из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), на который он опирается в своей предвыборной кампании, и руководством Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Тем не менее, Байден одержал на них победу в качестве кандидата, имя которого избиратели вписывают в бюллетени самостоятельно.

В ноябре 2024 года в США пройдут следующие выборы президента. 25 апреля 2023 года действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.