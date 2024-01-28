Британский эсминец отразил атаку БПЛА хуситов в Красном море

В МО Британии сообщили, что с помощью ракетной системы Sea Viper эсминец Diamond уничтожил беспилотник, который целился в судно

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Эсминец ВМС Великобритании Diamond уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), в Красном море.

Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Вчера Diamond успешно отразил атаку беспилотника поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. С помощью ракетной системы Sea Viper Diamond уничтожил беспилотник, который целился в эсминец. Экипаж и корабль не пострадали. Эти недопустимые и незаконные атаки полностью неприемлемы. Наша обязанность состоит в том, чтобы защищать свободу навигации в Красном море", - сказано в заявлении.

Эсминец Diamond выполняет боевые задачи в регионе уже на протяжении почти двух месяцев. За это время он неоднократно отражал атаки запущенных хуситами дронов на торговые суда. 9 января министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил об отправке в Красное море фрегата Richmond. 24 января заместитель главы МИД Эндрю Митчелл заявил, что Diamond в скором времени будет заменен на Richmond в районе боевого патрулирования.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.