Al Jazeera: четверо палестинцев погибли при авиаударах по жилым домам в Газе

Двое из них - дети, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате авиаударов, которые израильские ВВС нанесли по жилым кварталам в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, при обстреле домов в городе Эз-Завайда, расположенном в центральной части анклава, погибли по меньшей мере четыре человека, двое из них - дети. Отмечается, что среди жертв значится семья палестинского журналиста.

Телеканал также сообщил об интенсивном артиллерийском обстреле зданий и окрестностей больничного комплекса "Аш-Шифа" на севере сектора Газа. Кроме того, израильские военные обстреливают места захоронений погибших и братскую могилу во дворе медицинского учреждения.