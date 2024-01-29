Австрия решила приостановить финансирование БАПОР из-за обвинений в связи с ХАМАС

В МИД республики указали, что Вена "помогает страдающему гражданскому населению в Газе"

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Австрия приняла решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года. Об этом заявил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер.

"Австрия приостанавливает выплаты БАПОР. Мы призываем БАПОР и ООН провести всестороннее, быстрое и полное расследование обвинений. Возможные участники теракта 7 октября должны понести ответственность", - написал Нехаммер в X (ранее Twitter).

В МИД республики при этом указали, что Вена "помогает страдающему гражданскому населению в Газе". Общий объем австрийской помощи гражданскому населению Палестины с 7 октября 2023 года достигает €13 млн.

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Канаду, США и ФРГ, также объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить несколько сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в 2023 году.