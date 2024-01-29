Украинский генерал сообщил, что 20% военных ВСУ прошли подготовку за границей

Виктор Николюк отметил, что средний возраст попадающих в ряды ВСУ украинцев растет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Каждый пятый военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошел подготовку в зарубежных странах. Об этом сообщил командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

"Если анализировать, сколько [украинских военных] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% - за границей, остальные здесь [на Украине] подготовлены", - сказал он в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Николюк также отметил, что средний возраст попадающих в ряды ВСУ украинцев растет. "На сегодня, к сожалению, учитывая потери, возраст мобилизованного увеличился. Конечно, это [означает] определенные трудности подготовки", - описал он портрет типичного мобилизованного.

23 января агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, что Соединенные Штаты и около 30 стран-партнеров обучили в общей сложности 118 тыс. украинских военных на объектах в разных государствах мира.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что в украинской армии в настоящее время служат около 880 тыс. человек. В феврале 2022 года численность ВСУ составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутных сил - около 250 тыс.