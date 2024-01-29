Премьер-министром Грузии может стать председатель правящей партии

Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе подчеркнул, что решение об отставке Ираклий Гарибашвили принял сам

ТБИЛИСИ, 29 января. /ТАСС/. Кандидатура председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе рассматривается на пост премьер-министра Грузии после отставки Ираклия Гарибашвили. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Да, подтверждаю, что именно кандидатура Ираклия Кобахидзе рассматривается на должность премьер-министра", - сказал Талаквадзе в эфире телеканала Imedi, отвечая на вопрос о том, подтверждает ли он соответствующую информацию.

Талаквадзе также подчеркнул, что решение об отставке Гарибашвили принял сам. Он призвал не торопить события, сообщив, что и в ближайшее время, на съезде правящей партии, будет принято соответствующее решение. Утверждение нового кабинета министров, как пояснил Талаквадзе, членов которого представит новый премьер, произойдет в парламенте, который 6 февраля возобновит работу.

Кобахидзе займет также пост политического секретаря правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", заявил лидер правящей фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе. "В чем заключаются изменения. Ираклий Гарибашвили уже представлен на пост председателя партии, Ираклий Кобахидзе уже не является председателем партии. Соответственно, у нас такое представление, которое будет приведено в исполнение руководящим звеном партии, - его (Гарибашвили - прим. ТАСС) место в секретариате политсовета как политического секретаря займет Ираклий Кобахидзе", - сказал Мдинарадзе на брифинге.

Мдинарадзе также подтвердил, что Кобахидзе рассматривается на должность премьера. Все решения будут приняты на съезде партии 1 февраля. При этом, по его словам, будет соблюдена процедура нового устава партии, когда кандидатуру премьера сперва представит почетный председатель правящей партии, то есть основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии.

В понедельник телеканал Imedi сообщил, что 24 января на заседании политсовета правящей партии было принято решение о том, что Кобахидзе станет новым премьером Грузии, а должность председателя партии займет Гарибашвили. Как сообщается, перестановки будут осуществлены 1 февраля на съезде "Грузинской мечты".