Сийярто заявил, что спецслужбы Венгрии и Украины обеспечили безопасность в Ужгороде

Спецслужбам двух стран пришлось принять повышенные меры предосторожности из-за угроз в адрес главы МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Успешное взаимодействие венгерских и украинских спецслужб обеспечило безопасное проведение встречи в Ужгороде (Закарпатская область Украины). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком.

Накануне этой встречи в Закарпатье неизвестные лица направили в его адрес на украинском языке угрозы убийства, и спецслужбам двух стран пришлось принять повышенные меры предосторожности. "Сотрудничество венгерских и украинских служб безопасности во время организации встречи было образцовым", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

23 января министр рассказал журналистам, что в его адрес по электронной почте "через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников". По его словам, это явно было сделано для того, чтобы помешать проведению встречи в Закарпатье.

Устрашающие послания были направлены также в Закарпатский венгерский институт имени Ференца II Ракоци в Берегове и Закарпатский центр экономического развития имени Эдмунда Эгана в Ужгороде. Как стало известно интернет-изданию Index, авторы писем заявили, что "ненавидят венгерское правительство", готовят Сийярто "взрывной прием", от которого его не спасет даже бронепоезд, и посоветовали ему подобрать себе "гроб подходящего размера".

Готовясь к поездке в Ужгород, министр заявил, что угрозы его не остановят. В течение последних дней венгерские спецслужбы находились в постоянном контакте с украинскими коллегами в целях обеспечения безопасности переговоров.