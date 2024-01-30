СМИ: Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из городов сектора Газа

Как сообщил источник телеканала Al Arabiya, при достижении договоренностей движение будет ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Израиль в рамках потенциальной сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС может вывести свои войска из основных городов сектора Газа. С таким утверждением выступил собеседник телеканала Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник.

"Есть согласие по поводу деталей первой фазы новой сделки по обмену [заложниками и заключенными] между ХАМАС и Израилем", - отметил спикер. "По условиям потенциальной сделки, Израиль выведет [войска] из городов сектора Газа и разместит их на пограничных пунктах", - добавил он.

По словам источника Al Arabiya, при достижении договоренностей ХАМАС будет ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, содержащихся в тюрьмах еврейского государства. Третья фаза сделки будет включать освобождение захваченных радикалами израильских офицеров. Как указал собеседник канала, ХАМАС демонстрирует "осторожную гибкость" в том, что касается послевоенного устройства сектора Газа.