Оппозиция Израиля заявила о необходимости сохранить отношения с РФ

В ближайшем будущем они станут невозможны на прежнем уровне из-за позиции Москвы по израильско-палестинскому конфликту, пояснил лидер парламентской оппозиции Яир Лапид

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Израиль должен переосмыслить свои отношения с Россией в свете событий вокруг обострения в зоне палестино-израильского конфликта, считает лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. По мнению политика, в 2022 году занимавшего пост премьер-министра Израиля, совмещая его с должностью главы МИД, его страна должна сохранить связи с Москвой из стратегических соображений, но прежних теплых контактов уже не будет.

"Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления", - сказал он в интервью русскоязычному израильскому изданию "Вести". "В любом случае отношения с Россией нужно поддерживать по причинам стратегического характера, но прежних теплых отношений в ближайшем будущем не будет", - полагает экс-премьер.

Свое мнение он объяснил несогласием с позицией Москвы по вопросам палестино-израильского урегулирования и ее контактами с представителями радикального палестинского движения ХАМАС. Лапид утверждал, что Россия "нуждается в Иране" и в ситуации с текущей израильской военной операцией в секторе Газа она словно "встала на сторону ХАМАС". По мнению политика, Израилю еще очень долго будет трудно "простить России и ее руководству занятую ими позицию" в этом отношении.

РФ неоднократно утверждала, что готова прилагать активные усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития в Газе, оказание необходимой гуманитарной помощи жителям палестинского анклава и освобождение удерживаемых там заложников. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва решительно осудила террористическую атаку на Израиль 7 октября 2023 года и нападение на гражданских лиц, но при этом указывал на недопустимость того, чтобы в ответ на эти атаки игнорировались международные гуманитарные нормы и применялись средства коллективного наказания.

Российский министр напомнил, что в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН "пообещала, а точнее приняла решение о создании двух государств - еврейского и арабского - в Палестине". В этом контексте министр подчеркивал, что вопрос создания палестинского государства должен быть обязательным при обсуждении урегулирования палестино-израильского конфликта.

Нынешние власти Израиля на данном этапе отвергают возможность создания отдельного палестинского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что при своей власти не допустит создания такого государственного образования. При этом в сентябре 2022 года Яир Лапид, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, заявлял, что урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания двух государств для каждого из народов отвечает интересам Израиля. Тогда же он выражал уверенность в том, что большинство израильтян поддерживают такой путь урегулирования конфликта.